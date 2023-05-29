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Сергеев Константин Васильевич
Сергеев Константин Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1950
Пол
Мужской
Отец
Сергеев Василий Апполосович
1926 г.р.
Мать
Сергеева (Ваганова) Нина Игнатьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1950
Отец:
Сергеев Василий Апполосович
Мать:
Сергеева Нина Игнатьевна
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