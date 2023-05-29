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Сергеев Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1950

Отец: Сергеев Василий Апполосович

Мать: Сергеева Нина Игнатьевна