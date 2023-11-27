Громова Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1865
Отец: Николай Кириллов
Мать: Матрона Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1898 ст.
Дочь: (Громова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Громов Александр Романович
Рождение ребёнка
11.04.1914 ст.
Сын: Громов Василий Александрович
Отец ребёнка: Громов Александр Романович
22.04.1914 - по новому стилю
Смерть
Неизвестно