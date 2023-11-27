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Громова Евдокия Николаевна

Место рождения

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

После 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1865

Отец: Николай Кириллов

Мать: Матрона Тимофеевна

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Александр Романович

Рождение ребёнка
24.03.1898 ст.

Дочь: (Громова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Громов Александр Романович

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1914 ст.

Сын: Громов Василий Александрович

Отец ребёнка: Громов Александр Романович

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
22.04.1914 - по новому стилю
Смерть
Неизвестно

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