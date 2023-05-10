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Николай Кириллов

Место рождения

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Жена

Около 1842 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Кирилл Симеонов

Мать: Евдокия Егоровна

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Совков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
После 1865

Сын: Петр Николаевич

Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
После 1865

Дочь: Громова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
После 1865

Сын: Совков Арсений Николаевич

Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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