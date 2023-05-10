Николай Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Кирилл Симеонов
Мать: Евдокия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна
Рождение ребёнка
После 1865
Сын: Петр Николаевич
Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна
Рождение ребёнка
После 1865
Дочь: Громова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна
Рождение ребёнка
После 1865
Сын: Совков Арсений Николаевич
Мать ребёнка: Матрона Тимофеевна
Смерть
Неизвестно