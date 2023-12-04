Соколова Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Маланья Матвеева

Отец ребёнка: Соколов Матвей Иванов

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Соколов Матвей Иванов

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Соколов Матвей Иванов

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Соколов Василий Матвеев

Отец ребёнка: Соколов Матвей Иванов

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Аксинья Матвеева

Отец ребёнка: Соколов Матвей Иванов

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Матвей Иванов

Смерть
Неизвестно
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