Соколова Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Маланья Матвеева
Отец ребёнка: Соколов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Соколов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Соколов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1844 ст.
Отец ребёнка: Соколов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Аксинья Матвеева
Отец ребёнка: Соколов Матвей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно