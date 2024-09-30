Риехкалайнен (Хеймонен) Анна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1908
Рождение ребёнка
09.11.1910
Сын: Риехкалайнен Иосиф Петрович
Отец ребёнка: Риехкалайнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
20.01.1913
Сын: Риехкалайнен Вяйнё Петрович
Отец ребёнка: Риехкалайнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
19.08.1914
Дочь: Руйхи (Риехкалайнен) Софья Петровна
Отец ребёнка: Риехкалайнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
27.02.1918
Дочь: (Риехкалайнен) Айно Петровна
Отец ребёнка: Риехкалайнен Петр Иосифович
Смерть
Неизвестно