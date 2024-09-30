Риехкалайнен (Хеймонен) Анна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риехкалайнен (Хеймонен) Анна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1908

Муж: Риехкалайнен Петр Иосифович

Рождение ребёнка
09.11.1910

Сын: Риехкалайнен Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Риехкалайнен Петр Иосифович

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Риехкалайнен Вяйнё Петрович

Отец ребёнка: Риехкалайнен Петр Иосифович

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1914

Дочь: Руйхи (Риехкалайнен) Софья Петровна

Отец ребёнка: Риехкалайнен Петр Иосифович

Рождение ребёнка
27.02.1918

Дочь: (Риехкалайнен) Айно Петровна

Отец ребёнка: Риехкалайнен Петр Иосифович

Смерть
Неизвестно

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