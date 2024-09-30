Риехкалайнен Петр Иосифович
Место рождения
Дата рождения05.07.1876
Дата смерти05.10.1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1908
Рождение ребёнка
09.11.1910
Сын: Риехкалайнен Иосиф Петрович
Мать ребёнка: Риехкалайнен (Хеймонен) Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
20.01.1913
Сын: Риехкалайнен Вяйнё Петрович
Мать ребёнка: Риехкалайнен (Хеймонен) Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
19.08.1914
Дочь: Руйхи (Риехкалайнен) Софья Петровна
Мать ребёнка: Риехкалайнен (Хеймонен) Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
27.02.1918
Дочь: (Риехкалайнен) Айно Петровна
Мать ребёнка: Риехкалайнен (Хеймонен) Анна Моисеевна
Смерть
05.10.1923