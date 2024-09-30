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Риехкалайнен Петр Иосифович

Место рождения

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

05.07.1876

Дата смерти

05.10.1923

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.12.1908

Жена: Риехкалайнен (Хеймонен) Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
09.11.1910

Сын: Риехкалайнен Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Риехкалайнен (Хеймонен) Анна Моисеевна

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Риехкалайнен Вяйнё Петрович

Мать ребёнка: Риехкалайнен (Хеймонен) Анна Моисеевна

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1914

Дочь: Руйхи (Риехкалайнен) Софья Петровна

Мать ребёнка: Риехкалайнен (Хеймонен) Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
27.02.1918

Дочь: (Риехкалайнен) Айно Петровна

Мать ребёнка: Риехкалайнен (Хеймонен) Анна Моисеевна

Смерть
05.10.1923

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