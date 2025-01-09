Моняхина (Моняхина) Евдокия Петровна 14.02.1837 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Моняхина (Моняхина) Евдокия Петровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 14.02.1837 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 17.04.1838 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Моняхин Петр АндреевичОколо 1817 г.р.
Мать
Моняхина Александра ГригорьевнаОколо 1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1837 ст.

Отец: Моняхин Петр Андреевич

Мать: Моняхина Александра Григорьевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
14.02.1837 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
17.04.1838 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Оспа

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