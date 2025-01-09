Моняхина (Моняхина) Евдокия Петровна
женский, родилась 14.02.1837 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 17.04.1838 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецМоняхин Петр АндреевичОколо 1817 г.р.
МатьМоняхина Александра ГригорьевнаОколо 1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1837 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.02.1837 ст.
Смерть
17.04.1838 ст.