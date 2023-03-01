Симонова Марья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Марья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Симонов Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Маремьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Симонов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Настасья Афанасьевна

Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Авдотья Афанасьевна

Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Симонов Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Афанасий Федорович

Место жительства
Неизвестно
с. Фирсовское
Смерть
Неизвестно
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