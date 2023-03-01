Симонова Марья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Симонов Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Маремьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Симонов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Настасья Афанасьевна
Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Авдотья Афанасьевна
Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Симонов Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Симонов Афанасий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Фирсовское
Смерть
Неизвестно