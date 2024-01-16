Ордина Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Анна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Ордин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Ордин Фёдор Иванович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1874

Сын: Ордин Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Ордин Фёдор Иванович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ордин Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Ордин Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Фёдор Иванович

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
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