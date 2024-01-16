Ордина Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Ордин Фёдор Иванович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ордин Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Ордин Фёдор Иванович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Ордин Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ордин Фёдор Иванович
д. Татариново
Смерть
Неизвестно