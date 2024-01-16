Ордин Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Фёдор Иванович

Место рождения

д. Татариново

Дата рождения

1834

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Ордин Иван Маркелович

Мать: Ордина Агафья (Агапия) Михайловна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ордин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Ордина Анна Георгиевна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1874

Сын: Ордин Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Ордина Анна Георгиевна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ордин Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Ордина Анна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Анна Георгиевна

д. Татариново
Смерть
До 1914
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