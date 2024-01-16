Ордин Фёдор Иванович
Место рожденияд. Татариново
Дата рождения1834
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
д. Татариново
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Ордина Анна Георгиевна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ордин Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Ордина Анна Георгиевна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Ордина Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Анна Георгиевна
д. Татариново
Смерть
До 1914