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de Vries Samuel
de Vries Samuel
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
De Vries David Aron
1842 г.р.
Мать
(Italiaander) Betje
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
De Vries David Aron
Мать:
Betje
Смерть
Неизвестно
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