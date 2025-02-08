Самойлова (Малышева) Лидия Ивановна 16.07.1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Самойлова (Малышева) Лидия Ивановна

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась 16.07.1951

умерла 08.01.2006

Отец
Малышев Иван Петрович01.02.1921 г.р.
Мать
Малышева Мария Алексеевна06.04.1927 г.р.
Дети
Малышев Игорь1971 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1951

Отец: Малышев Иван Петрович

Мать: Малышева Мария Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
1971

Сын: Малышев Игорь

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.2006

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