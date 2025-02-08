Самойлова (Малышева) Лидия Ивановна
женский, родилась 16.07.1951
умерла 08.01.2006
ОтецМалышев Иван Петрович01.02.1921 г.р.
МатьМалышева Мария Алексеевна06.04.1927 г.р.
Дети
Малышев Игорь1971 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1951
Отец: Малышев Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1971
Сын: Малышев Игорь
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.01.2006