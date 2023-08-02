Ахметов Альберт Нафикович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметов Нафик Ахматович
Мать: Ахметова Камиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметова Римма Альбертовна
Мать ребёнка: Ахметова Дания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Марат Альбертович
Мать ребёнка: Ахметова Дания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахметова Дания
Смерть
Неизвестно