Ахметов Альберт Нафикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Альберт Нафикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов Нафик Ахматович

Мать: Ахметова Камиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметова Римма Альбертовна

Мать ребёнка: Ахметова Дания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Марат Альбертович

Мать ребёнка: Ахметова Дания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова Дания

Смерть
Неизвестно
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