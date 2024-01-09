(Потий) Агафья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Потий) Агафья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1887 ст.

Сын: Пазюк Севастьян Семенов

Отец ребёнка: Пазюк Семен Яковлев

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазюк Семен Яковлев

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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