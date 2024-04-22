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Пазюк Семен Яковлев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
18.12.1887 ст.

Сын: Пазюк Севастьян Семенов

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Тимофеева

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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