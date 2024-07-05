Коврижных Варфаломей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных Варфаломей Иванович

Коврижных Варфаломей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
01.07.1818

Сын: Коврижных Филипп Варфаомеевич

Мать ребёнка: не указана

Василий Артемьевич Коврижных д. Коврижной
Рождение ребёнка
1827

Сын: Коврижных Иван Варфаламеевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.