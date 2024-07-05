Коврижных Варфаломей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Василий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
01.07.1818
Сын: Коврижных Филипп Варфаомеевич
Мать ребёнка: не указана
Василий Артемьевич Коврижных д. Коврижной
Рождение ребёнка
1827
Сын: Коврижных Иван Варфаламеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно