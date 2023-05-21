Каргуева Ирина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Каргуева Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Каргуев Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Каргуева Ксенья Тимофеевна
Отец ребёнка: Каргуев Тимофей Петрович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно