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Каргуев Тимофей Петрович

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Каргуев Петр Родионович

Мать: Каргуева Ирина Елисеевна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргуева Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Каргуева Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Каргуева Ирина Филипповна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Каргуева Ксенья Тимофеевна

Мать ребёнка: Каргуева Ирина Филипповна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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