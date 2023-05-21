Каргуев Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Каргуев Петр Родионович
Мать: Каргуева Ирина Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Каргуева Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Каргуева Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Каргуева Ксенья Тимофеевна
Мать ребёнка: Каргуева Ирина Филипповна
Смерть
Неизвестно