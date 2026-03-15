Бабарыкина Дарья
женский, родилась 1760 ст.
умерла После 1816
Супруги
Бабарыкин Алексей Филиппович1761 ст. г.р.
Дети
Бабарыкин Дорофей Алексеевич1786 ст. г.р.
Бабарыкин Елизар Алексеевич1789 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Бабарыкин Дорофей Алексеевич
Отец ребёнка: Бабарыкин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Бабарыкин Елизар Алексеевич
Отец ребёнка: Бабарыкин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Бабарыкин Лазар Алексеевич
Отец ребёнка: Бабарыкин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Бабарыкин Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Бабарыкин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: (Бабарыкина) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Бабарыкин Алексей Филиппович
Смерть
После 1816