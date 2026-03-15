Бабарыкина Дарья 1760 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бабарыкина Дарья

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1760 ст.

умерла После 1816

Супруги
Бабарыкин Алексей Филиппович1761 ст. г.р.
Дети
Бабарыкин Дорофей Алексеевич1786 ст. г.р.
Бабарыкин Елизар Алексеевич1789 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабарыкин Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Бабарыкин Дорофей Алексеевич

Отец ребёнка: Бабарыкин Алексей Филиппович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Бабарыкин Елизар Алексеевич

Отец ребёнка: Бабарыкин Алексей Филиппович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Бабарыкин Лазар Алексеевич

Отец ребёнка: Бабарыкин Алексей Филиппович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Бабарыкин Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Бабарыкин Алексей Филиппович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: (Бабарыкина) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Бабарыкин Алексей Филиппович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Смерть
После 1816

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