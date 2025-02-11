Иванова (Игушкина) Нина Григорьевна 20.11.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова (Игушкина) Нина Григорьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.11.1929, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 05.02.2012, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Отец
Игушкин Григорий Степанович25.09.1908 г.р.
Мать
Игушкина (Кизирева Жива 28.04.1930) Екатерина ИвановнаОколо 1909 г.р.
Супруги
Иванов Виктор АлексеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1929

Отец: Игушкин Григорий Степанович

Мать: Игушкина (Кизирева Жива 28.04.1930) Екатерина Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виктор Алексеевич

Смерть
05.02.2012
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

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