Иванова (Игушкина) Нина Григорьевна
женский, родилась 20.11.1929, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 05.02.2012, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
ОтецИгушкин Григорий Степанович25.09.1908 г.р.
МатьИгушкина (Кизирева Жива 28.04.1930) Екатерина ИвановнаОколо 1909 г.р.
Супруги
Иванов Виктор АлексеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1929
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.2012
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область