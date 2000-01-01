Отяковская Дарья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Отяковский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Отяковский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Отяковский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Отяковский Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Отяковский Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно