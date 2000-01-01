Отяковский Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Отяковский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Отяковская Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Отяковская Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Отяковский Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Отяковская Дарья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно