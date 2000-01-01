Отяковский Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковский Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Отяковский Михайло Степанович

Мать: Отяковская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Отяковский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Отяковская Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Отяковская Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Отяковский Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Отяковская Дарья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отяковская Дарья Владимировна

Смерть
Неизвестно
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