Шмагайло Анастасия Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмагайло Анастасия Мартыновна

Шмагайло Анастасия Мартыновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1912

Дочь: Удовицкая Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Шмагайло Леонтий

Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шмагайло Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Шмагайло Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмагайло Леонтий

Смерть
1970
Казминское, Ставропольский Край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close