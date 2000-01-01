Шмагайло Анастасия Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1912
Дочь: Удовицкая Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Шмагайло Леонтий
Россия
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Шмагайло Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмагайло Леонтий
Смерть
1970
Казминское, Ставропольский Край