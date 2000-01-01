Шмагайло Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмагайло Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1912

Дочь: Удовицкая Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Шмагайло Анастасия Мартыновна

Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шмагайло Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Шмагайло Анастасия Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмагайло Анастасия Мартыновна

Смерть
1925
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