Шмагайло Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1912
Дочь: Удовицкая Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Шмагайло Анастасия Мартыновна
Россия
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Шмагайло Анастасия Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1925