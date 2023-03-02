Новохатский Константин Иванович
мужской, родился 1902
умер 1988
Супруги
Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна05.04.1905 г.р.
Дети
Неизвестно Дмитрий Константинович1924 г.р.
(Новохатская) Евгения Константиновна1934 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Неизвестно Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Новохатская) Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Новохатская) Людмила (Люся) Константиновна
Мать ребёнка: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна
Рождение ребёнка
14.05.1938
Дочь: (Новохатская) Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Новохатская) Елена Константиновна
Мать ребёнка: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна
Смерть
1988