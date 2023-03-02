Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна 05.04.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 05.04.1905, Хорол, Полтавской губернии, Украина

умерла 28.05.1986, Полтава, Полтавська область

Отец
Дацевич Леонид Степанович1866 г.р.
Мать
Дацевич (Яценко) Александра Ивановна1880 г.р.
Супруги
Новохатский Константин Иванович1902 г.р.
Дети
Неизвестно Дмитрий Константинович1924 г.р.
(Новохатская) Евгения Константиновна1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1905

Отец: Дацевич Леонид Степанович

Мать: Дацевич (Яценко) Александра Ивановна

Хорол, Полтавской губернии, Украина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новохатский Константин Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Неизвестно Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Новохатский Константин Иванович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Новохатская) Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Новохатский Константин Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Новохатская) Людмила (Люся) Константиновна

Отец ребёнка: Новохатский Константин Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1938

Дочь: (Новохатская) Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Новохатский Константин Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Новохатская) Елена Константиновна

Отец ребёнка: Новохатский Константин Иванович

Смерть
28.05.1986
Полтава, Полтавська область

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