Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна
женский, родилась 05.04.1905, Хорол, Полтавской губернии, Украина
умерла 28.05.1986, Полтава, Полтавська область
ОтецДацевич Леонид Степанович1866 г.р.
МатьДацевич (Яценко) Александра Ивановна1880 г.р.
Супруги
Новохатский Константин Иванович1902 г.р.
Дети
Неизвестно Дмитрий Константинович1924 г.р.
(Новохатская) Евгения Константиновна1934 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1905
Хорол, Полтавской губернии, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Неизвестно Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Новохатский Константин Иванович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Новохатская) Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Новохатский Константин Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Новохатская) Людмила (Люся) Константиновна
Отец ребёнка: Новохатский Константин Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1938
Дочь: (Новохатская) Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Новохатский Константин Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Новохатская) Елена Константиновна
Отец ребёнка: Новохатский Константин Иванович
Смерть
28.05.1986
Полтава, Полтавська область