Рожкова Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1927

Сын: Рожков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Рожков Василий Фёдорович

Святцы, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Василий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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