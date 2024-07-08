(Антонова) Прасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Антонова) Прасковья Антоновна

Место рождения

Чинчурино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чинчурино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1795 ст.

Сын: Тимофеев (Лаврентьев) Елисей Васильевич

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Лаврентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1805 ст.

Муж: Тимофеев Василий Лаврентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1811 ст.

Сын: Тимофеев (Лаврентьев) Феодор Васильевич

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Лаврентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1812 ст.

Сын: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Исидор Васильевич

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Лаврентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1816 ст.

Дочь: Тимофеева (Лаврентьева) Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Лаврентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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