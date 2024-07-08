(Антонова) Прасковья Антоновна
Место рождения
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1795 ст.
Сын: Тимофеев (Лаврентьев) Елисей Васильевич
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Лаврентьевич
Бракосочетание
22.01.1805 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1811 ст.
Сын: Тимофеев (Лаврентьев) Феодор Васильевич
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
28.01.1812 ст.
Сын: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Исидор Васильевич
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
15.11.1816 ст.
Дочь: Тимофеева (Лаврентьева) Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно