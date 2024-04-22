Матюк (Ладыгина) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюк (Ладыгина) Ирина Сергеевна

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

11.01.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.06.1994

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1996

Дочь: Матюк Алина Олеговна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.2003

Сын: Матюк Владимир Олегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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