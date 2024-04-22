Матюк (Ладыгина) Ирина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения11.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1974
Бракосочетание
12.06.1994
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1996
Дочь: Матюк Алина Олеговна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.2003
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности