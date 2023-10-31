Матюк Олег Владимирович 24.08.1970 — найти родственников по фамилии на Familio

Матюк Олег Владимирович

Автор
ОМ
Матюк О.

мужской, родился 24.08.1970, Мариуполь

Мать
Матюк (Броницкая) Евгения Леонтьевна04.06.1940 г.р.
Отец
Матюк Владимир Иванович01.02.1935 г.р.
Супруги
Матюк (Ладыгина) Ирина Сергеевна11.01.1974 г.р.
Дети
Матюк Алина Олеговна30.11.1996 г.р.
Матюк Владимир Олегович26.06.2003 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1970

Отец: Матюк Владимир Иванович

Мать: Матюк (Броницкая) Евгения Леонтьевна

Бракосочетание
12.06.1994

Жена: Матюк (Ладыгина) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
30.11.1996

Дочь: Матюк Алина Олеговна

Мать ребёнка: Матюк (Ладыгина) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
26.06.2003

Сын: Матюк Владимир Олегович

Мать ребёнка: Матюк (Ладыгина) Ирина Сергеевна

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