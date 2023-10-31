Матюк Олег Владимирович
мужской, родился 24.08.1970, Мариуполь
МатьМатюк (Броницкая) Евгения Леонтьевна04.06.1940 г.р.
ОтецМатюк Владимир Иванович01.02.1935 г.р.
Супруги
Матюк (Ладыгина) Ирина Сергеевна11.01.1974 г.р.
Дети
Матюк Алина Олеговна30.11.1996 г.р.
Матюк Владимир Олегович26.06.2003 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
24.08.1970
Бракосочетание
12.06.1994
Рождение ребёнка
30.11.1996
Дочь: Матюк Алина Олеговна
Мать ребёнка: Матюк (Ладыгина) Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
26.06.2003
Мать ребёнка: Матюк (Ладыгина) Ирина Сергеевна