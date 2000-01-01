Боровкова (Проскурина) Надежда Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Проскурин Ефим Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровков Сергей
Отец ребёнка: Боровиков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровкова Светлана Петровна
Отец ребёнка: Боровиков Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боровиков Петр