Елена Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Егор Андреянов

Отец ребёнка: Андреян Гаврилов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Калина Андреянов

Отец ребёнка: Андреян Гаврилов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Никифор Андреянов

Отец ребёнка: Андреян Гаврилов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Иван Андреянов

Отец ребёнка: Андреян Гаврилов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Андреянова

Отец ребёнка: Андреян Гаврилов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья Андреянова

Отец ребёнка: Андреян Гаврилов

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреян Гаврилов

Смерть
1791
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