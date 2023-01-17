Елена Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Егор Андреянов
Отец ребёнка: Андреян Гаврилов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Калина Андреянов
Отец ребёнка: Андреян Гаврилов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Никифор Андреянов
Отец ребёнка: Андреян Гаврилов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Иван Андреянов
Отец ребёнка: Андреян Гаврилов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Андреянова
Отец ребёнка: Андреян Гаврилов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья Андреянова
Отец ребёнка: Андреян Гаврилов
Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреян Гаврилов
Смерть
1791