Купрешина (Водолазова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1986
Сын: Купрешин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Купрешин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
04.10.1987
Дочь: Купрешина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Купрешин Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно