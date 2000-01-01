Купрешина (Водолазова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупрешина (Водолазова) Елена Николаевна

Купрешина (Водолазова) Елена Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1986

Сын: Купрешин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Купрешин Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
04.10.1987

Дочь: Купрешина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Купрешин Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купрешин Сергей Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close