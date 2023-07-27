Плетнева (Плетнева) Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева (Плетнева) Ирина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

18.12.1815

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Плетнев Григорий Петров

Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1801

Сын: Плетнев Иоанн Петров

Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.07.1802

Дочь: Забродина Соломия Петрова

Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1805

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Плетнев Иван Петров

Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1808

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1809

Дочь: Ульяна Петрова

Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.07.1812

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетнев Петр Петров

Смерть
18.12.1815
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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