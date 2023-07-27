Плетнева (Плетнева) Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти18.12.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров
Рождение ребёнка
26.06.1801
Сын: Плетнев Иоанн Петров
Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров
Рождение ребёнка
31.07.1802
Дочь: Забродина Соломия Петрова
Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров
Рождение ребёнка
10.06.1805
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Плетнев Иван Петров
Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров
Рождение ребёнка
12.01.1808
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров
Рождение ребёнка
17.08.1809
Дочь: Ульяна Петрова
Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров
Рождение ребёнка
04.07.1812
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Плетнев Петр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плетнев Петр Петров
Смерть
18.12.1815
Причина смерти: от чахотки