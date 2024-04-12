Забродина (Плетнева) Соломия Петрова
Место рождения
Дата рождения31.07.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1802
Отец: Плетнев Петр Петров
Мать: Плетнева Ирина Васильева
Бракосочетание
29.07.1821
Рождение ребёнка
17.05.1822
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Забродин Яков Степанов
Рождение ребёнка
15.05.1823
Отец ребёнка: Забродин Яков Степанов
Рождение ребёнка
11.02.1835
Сын: Забродин Гавриил
Отец ребёнка: Забродин Яков Степанов
Смерть
Неизвестно