Забродина (Плетнева) Соломия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забродина (Плетнева) Соломия Петрова

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

31.07.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1802

Отец: Плетнев Петр Петров

Мать: Плетнева Ирина Васильева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
29.07.1821

Муж: Забродин Яков Степанов

Рождение ребёнка
17.05.1822

Дочь: Елена Яковлева

Отец ребёнка: Забродин Яков Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1823

Сын: Забродин Пахомий Яковлев

Отец ребёнка: Забродин Яков Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1835

Сын: Забродин Гавриил

Отец ребёнка: Забродин Яков Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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