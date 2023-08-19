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Плетнев Григорий Петров

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Плетнев Петр Петров

Мать: Плетнева Ирина Васильева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
29.02.1812

Жена: Плетнева (глухих) Февронья Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1814

Сын: Плетнев Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Плетнева (глухих) Февронья Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.12.1814

Дочь: Сединкина Анна Григорьева

Мать ребёнка: Плетнева (глухих) Февронья Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1816

Сын: Плетнев Лука Григорьев

Мать ребёнка: Плетнева (глухих) Февронья Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1817

Сын: Плетнев Евгений Григорьев

Мать ребёнка: Плетнева (глухих) Февронья Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1818

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Плетнева (глухих) Февронья Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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