Плетнев Григорий Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Плетнев Петр Петров
Мать: Плетнева Ирина Васильева
Бракосочетание
29.02.1812
Рождение ребёнка
27.01.1814
Сын: Плетнев Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Плетнева (глухих) Февронья Яковлева
Рождение ребёнка
12.12.1814
Дочь: Сединкина Анна Григорьева
Мать ребёнка: Плетнева (глухих) Февронья Яковлева
Рождение ребёнка
04.02.1816
Мать ребёнка: Плетнева (глухих) Февронья Яковлева
Рождение ребёнка
06.03.1817
Сын: Плетнев Евгений Григорьев
Мать ребёнка: Плетнева (глухих) Февронья Яковлева
Рождение ребёнка
20.10.1818
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Плетнева (глухих) Февронья Яковлева
Смерть
Неизвестно