Плетнева (Глухих) (Глухих) Февронья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева (Глухих) (Глухих) Февронья Яковлева

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Место рождения

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Глухих Яков

Мать: не указана

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
29.02.1812

Муж: Плетнев Григорий Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1814

Сын: Плетнев Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Плетнев Григорий Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.12.1814

Дочь: Сединкина Анна Григорьева

Отец ребёнка: Плетнев Григорий Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1816

Сын: Плетнев Лука Григорьев

Отец ребёнка: Плетнев Григорий Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1817

Сын: Плетнев Евгений Григорьев

Отец ребёнка: Плетнев Григорий Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1818

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Плетнев Григорий Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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