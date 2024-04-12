Плетнева (Глухих) (Глухих) Февронья Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Глухих Яков
Бракосочетание
29.02.1812
Рождение ребёнка
27.01.1814
Сын: Плетнев Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Плетнев Григорий Петров
Рождение ребёнка
12.12.1814
Дочь: Сединкина Анна Григорьева
Отец ребёнка: Плетнев Григорий Петров
Рождение ребёнка
04.02.1816
Отец ребёнка: Плетнев Григорий Петров
Рождение ребёнка
06.03.1817
Сын: Плетнев Евгений Григорьев
Отец ребёнка: Плетнев Григорий Петров
Рождение ребёнка
20.10.1818
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Плетнев Григорий Петров
Смерть
Неизвестно