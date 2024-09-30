Хювёнен (Хамунен) Ева Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хювёнен (Хамунен) Ева Иосифовна

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

07.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1882

Отец: Хамунен Иосиф Адамович

Мать: Хамунен (Инна) Анна Адамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.05.1900

Муж: Хювёнен Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
04.10.1907

Дочь: (Хювёнен) Анна-Мария Михайловна

Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1910

Дочь: Коухиа (Хювёнен) Ханна Михайловна

Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1912

Дочь: (Хювёнен) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1914

Сын: Хювёнен Александр Михайлович

Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1916

Сын: Хювёнен Александр Михайлович

Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1921

Сын: Хювёнен Павел Михайлович

Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1924

Сын: Хювёнен Вилио Михайлович

Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно

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