Хювёнен (Хамунен) Ева Иосифовна
Место рождения
Дата рождения07.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1882
Бракосочетание
29.05.1900
Рождение ребёнка
04.10.1907
Дочь: (Хювёнен) Анна-Мария Михайловна
Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
03.09.1910
Дочь: Коухиа (Хювёнен) Ханна Михайловна
Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
22.12.1912
Дочь: (Хювёнен) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
10.12.1914
Сын: Хювёнен Александр Михайлович
Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
30.07.1916
Сын: Хювёнен Александр Михайлович
Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
20.05.1921
Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
07.03.1924
Отец ребёнка: Хювёнен Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно