Киприянова (Софронова) Параскева Федоровна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти28.06.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
08.04.1863
Рождение ребёнка
14.08.1865
Сын: Киприянов Михей Степанович
Отец ребёнка: Киприянов Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
06.10.1868
Сын: Киприянов Фома Степанович
Отец ребёнка: Киприянов Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
13.07.1871
Сын: Киприянов Гаврил Степанович
Отец ребёнка: Киприянов Стефан Григорьевич
Смерть
28.06.1873
от горячки