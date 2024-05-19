Киприянова (Софронова) Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова (Софронова) Параскева Федоровна

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

28.06.1873

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Софронов Федор Иванович

Мать: Софронова Евдокия Алексеевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
08.04.1863

Муж: Киприянов Стефан Григорьевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1865

Сын: Киприянов Михей Степанович

Отец ребёнка: Киприянов Стефан Григорьевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1868

Сын: Киприянов Фома Степанович

Отец ребёнка: Киприянов Стефан Григорьевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1871

Сын: Киприянов Гаврил Степанович

Отец ребёнка: Киприянов Стефан Григорьевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
28.06.1873
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

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