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Софронов Федор Иванович

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Софронов Иван

Мать: Софронова Акилина Петровна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софронова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Софронов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Алексеевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Киприянова (Софронова) Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Алексеевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Софронов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Алексеевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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