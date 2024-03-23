Софронов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Софронов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Софронов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Софронова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Киприянова (Софронова) Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Софронова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Софронов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Софронова Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно