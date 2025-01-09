Жабин Андрей Иванович
мужской, родился Около 1843, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер 29.04.1844 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецЖабин Иван ЕвтеевичОколо 1817 г.р.
МатьЖабина Агафия ОсиповнаОколо 1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Жабин Иван Евтеевич
Мать: Жабина Агафия Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.1844 ст.
Похороны
30.04.1844 ст.