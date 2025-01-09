Жабин Андрей Иванович Около 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Жабин Андрей Иванович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1843, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер 29.04.1844 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Жабин Иван ЕвтеевичОколо 1817 г.р.
Мать
Жабина Агафия ОсиповнаОколо 1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Жабин Иван Евтеевич

Мать: Жабина Агафия Осиповна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
29.04.1844 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
30.04.1844 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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