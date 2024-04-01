Прокопьев Андрей Уряд. Р. Камышлово Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти07.01.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прокопьева) Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Прокопьева (Рекина) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прокопьева (Паутова) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Сизухина (Прокопьева) Екатерина Андрева
Мать ребёнка: Прокопьева (Паутова) Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Прокопьев Матвей Казак Ст. Улутавской Андреев
Мать ребёнка: Прокопьева (Паутова) Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Михалева (Прокопьева) Ирина Андреева
Мать ребёнка: Прокопьева (Паутова) Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Прокопьева) Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Прокопьева (Паутова) Татьяна
Бракосочетание
После 1839
Рождение ребёнка
23.12.1844
Мать ребёнка: Прокопьева (Рекина) Дарья Григорьевна
Смерть
07.01.1860