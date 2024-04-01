Прокопьев Андрей Уряд. Р. Камышлово Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьев Андрей Уряд. Р. Камышлово Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

07.01.1860

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Жена

1823 г.р.
Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Прокопьев Федор Парфенов

Мать: Прокопьева (Трусова) Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прокопьева) Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Прокопьева (Рекина) Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопьев Яков Андреев

Мать ребёнка: Прокопьева (Паутова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева (Паутова) Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Сизухина (Прокопьева) Екатерина Андрева

Мать ребёнка: Прокопьева (Паутова) Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Прокопьев Матвей Казак Ст. Улутавской Андреев

Мать ребёнка: Прокопьева (Паутова) Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Михалева (Прокопьева) Ирина Андреева

Мать ребёнка: Прокопьева (Паутова) Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Прокопьева) Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Прокопьева (Паутова) Татьяна

Бракосочетание
После 1839

Жена: Прокопьева (Рекина) Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
23.12.1844

Сын: Прокопьев Ефимий Андреев

Мать ребёнка: Прокопьева (Рекина) Дарья Григорьевна

Смерть
07.01.1860

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