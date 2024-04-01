Прокопьев Федор Парфенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
29.07.1791
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Прокопьева Пелагея Степанова
Бракосочетание
По 1791
дочь драгуна Азовского полку
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Прокопьев Андрей Уряд. Р. Камышлово Федоров
Мать ребёнка: Прокопьева Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
04.03.1798
Дочь: Евдокия 2 Федорова
Мать ребёнка: Прокопьева Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
15.07.1801
Сын: Прокопьев Василий Федоров
Мать ребёнка: Прокопьева Пелагея Степанова
Смерть
Неизвестно