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Прокопьев Федор Парфенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Прокопьев Парфен Отст. Драгун Луцкого Полку Р.Плосского Прокопьев

Мать: Прокопьева Мария Яковлева

Рождение ребёнка
29.07.1791

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Прокопьева Пелагея Степанова

Бракосочетание
По 1791

Жена: Прокопьева Пелагея Степанова

дочь драгуна Азовского полку
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Прокопьев Андрей Уряд. Р. Камышлово Федоров

Мать ребёнка: Прокопьева Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
04.03.1798

Дочь: Евдокия 2 Федорова

Мать ребёнка: Прокопьева Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
15.07.1801

Сын: Прокопьев Василий Федоров

Мать ребёнка: Прокопьева Пелагея Степанова

Смерть
Неизвестно
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