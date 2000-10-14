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Мумриева Александра Пантелеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1940

Отец: Мумриев Пантелей Степанович

Мать: Колотенко Елена Ивановна

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