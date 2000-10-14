Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Мумриева Александра Пантелеевна
Мумриева Александра Пантелеевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.1940
Пол
Женский
Отец
Мумриев Пантелей Степанович
1913 г.р.
Мать
Колотенко Елена Ивановна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1940
Отец:
Мумриев Пантелей Степанович
Мать:
Колотенко Елена Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия