Мумриев Пантелей Степанович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти?.03.1943 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1938
Жена: Колотенко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
11.12.1940
Дочь: Мумриева Александра Пантелеевна
Мать ребёнка: Колотенко Елена Ивановна
Смерть
?.03.1943 ст.
Ста
Погиб в Сталинградской битве в марте 1943 г