Мумриев Пантелей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мумриев Пантелей Степанович

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Место рождения

Малакеево, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.03.1943 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Малакеево, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
14.02.1938

Жена: Колотенко Елена Ивановна

Малакеево, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
11.12.1940

Дочь: Мумриева Александра Пантелеевна

Мать ребёнка: Колотенко Елена Ивановна

Смерть
?.03.1943 ст.
Ста
Погиб в Сталинградской битве в марте 1943 г
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