Мифтахов Альфред
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
Дата смерти17.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец: Мифтахов Ильгизар
Мать: Мифтахова Халида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.07.2020