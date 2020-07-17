Мифтахов Альфред — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахов Альфред

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Дата смерти

17.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Мифтахов Ильгизар

Мать: Мифтахова Халида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.07.2020

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