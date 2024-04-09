Евдокия Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Кондрат

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ермолаев Иван Кондратов

Отец ребёнка: Ермолаев Кондрат

Рождение ребёнка
1771

Сын: Ермолаев Иван 2 Кондрат

Отец ребёнка: Ермолаев Кондрат

Рождение ребёнка
1773

Сын: Ермолаев Фетр Кондратов

Отец ребёнка: Ермолаев Кондрат

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ермолаев Леврентий Кондратов

Отец ребёнка: Ермолаев Кондрат

Смерть
Неизвестно

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