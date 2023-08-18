Васильева Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева Марфа Яковлевна

Васильева Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Нина Илларионовна

Отец ребёнка: Васильев Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Дмитрий Илларионович

Отец ребёнка: Васильев Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
11.02.1921

Сын: Васильев Василий Илларионович

Отец ребёнка: Васильев Илларион Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.