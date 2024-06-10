Ощепкова (Портнягина) Дарья Исакова 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ощепкова (Портнягина) Дарья Исакова

Место рождения

Кабанье, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Портнягин Исак Карпов

Мать: Портнягина (Торговкина) Мавра Архипова

Кабанье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
15.01.1843

Муж: Ощепков Ларион Родионов

Крутинка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Аксинья Ларионова

Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов

Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ощепков Степан Ларионов

Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов

Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Наталья Ларионова

Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов

Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ощепков Григорий Ларионов

Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов

Шипуново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Домна Ларионова

Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов

Шипуново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.03.1859

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Гликерия Ларионова

Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов

Шипуново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Евдокия Ларионова

Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов

Шипуново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Семенова (Ощепкова) Надежда Ларионовна

Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов

Шипуново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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