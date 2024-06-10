Ощепкова (Портнягина) Дарья Исакова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
15.01.1843
Крутинка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Аксинья Ларионова
Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Наталья Ларионова
Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ощепков Григорий Ларионов
Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Домна Ларионова
Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов
Рождение ребёнка
11.03.1859
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Гликерия Ларионова
Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Евдокия Ларионова
Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Семенова (Ощепкова) Надежда Ларионовна
Отец ребёнка: Ощепков Ларион Родионов
Смерть
Неизвестно