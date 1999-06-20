Самоквасов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1920
Дата смерти20.06.1999
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920
Отец: Самоквасов Николай
Рождение ребёнка
02.12.1941
Дочь: Чайковская Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Самоквасова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1952
Дочь: Тебелева Елена Владимировна
Мать ребёнка: Самоквасова Галина Николаевна
Смерть
20.06.1999