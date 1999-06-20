Самоквасов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоквасов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1920

Дата смерти

20.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920

Отец: Самоквасов Николай

Мать: Самоквасова Елена Петровна

Рождение ребёнка
02.12.1941

Дочь: Чайковская Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Самоквасова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1952

Дочь: Тебелева Елена Владимировна

Мать ребёнка: Самоквасова Галина Николаевна

Смерть
20.06.1999
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